Ramos-Deal: PSG trickst Financial Fairplay aus

Schon seit einigen Tagen besteht grundsätzliche Einigkeit zwischen Paris St. Germain und Benfica Lissabon (FT berichtete exklusiv) hinsichtlich des geplanten Wechsels von Gonçalo Ramos (22). Wie die ‚L’Équipe‘ nun berichtet, haben die beiden Vereine am heutigen Sonntagabend die letzten Details geklärt.

Herausgekommen ist dabei eine Leihe mit nahezu verpflichtender Kaufoption. Man kann also davon ausgehen, dass der portugiesische Torjäger in einem Jahr dauerhaft nach Paris wechseln wird. Vereinbart wurde ein solches Vorgehen, um PSG in diesem Sommer Probleme mit dem Financial Fairplay zu ersparen.

Fabrizio Romano nennt weitere Details der Übereinkunft. Die Ablöse für den geplanten Transfer liegt demzufolge bei 65 Millionen Euro plus 15 Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Der Medizincheck und die Unterschrift beim französischen Meister sind für die kommende Woche geplant.