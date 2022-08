Lyon: Dembélé lehnt Verlängerung ab

Olympique Lyon muss sich wohl auf einen Abschied von Stürmer Moussa Dembélé einstellen. Wie ‚L’Équipe‘ berichtet, lehnt der französische Stürmer eine Verlängerung bei OL ab. Stand jetzt wird er den Ligue 1-Klub also spätestens zum Vertragsende 2023 verlassen – womöglich aber auch schon früher.

Für eine angemessen Ablöse müsste Lyon Dembélé nämlich in dieser Transferperiode verkaufen. Interesse wurde zuletzt Manchester United nachgesagt, aber auch die türkischen Vereine Fenerbahce und Galatasaray sollen am 26-Jährigen dran sein. Im Gegensatz zu OL will das Süper Lig-Duo Dembélé die geforderten fünf Millionen Euro Jahresgehalt auszahlen.