Thiago: Erstes offizielles Angebot im Anflug

„Thiago hat von sich aus geäußert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und eine neue Herausforderung suchen will. Es gab nun auch in Lissabon keine anderen Signale – und in der Finalnacht haben wir nicht über Verträge gesprochen“, erklärt Bayern-Präsident Herbert Hainer noch einmal gegenüber der ‚Sport Bild‘, dass sich am Status quo nichts geändert hat.

Ein offizielles Angebot liegt für den Spanier noch nicht vor. Laut der Sportzeitung könnte sich dies aber im Laufe dieser Woche ändern. Demzufolge sollen bis zum Wochenende die Verhandlungen mit dem FC Liverpool aufgenommen werden. Als Gesprächsgrundlage diene eine erste Offerte, die in Kürze an der Säbener Straße erwartet wird.

Thiago selbst soll sich mit den Reds längst handlungseinig sein. Bleibt abzuwarten, wie schnell sich der neue mit dem alten Champions League-Sieger auf eine Ablöse einigen kann. Liverpool will nicht mehr als 30 Millionen Euro bieten. Die Bayern erwarten für den 29-Jährigen, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, eine Summe, die sich eher der 40-Millionen-Marke annähert.