Brekalo zurück nach Italien?

Josip Brekalo könnte im Januar erneut in die Serie A wechseln. Wie ‚Sportitalia‘ berichtet, baggert der AC Monza am kroatischen Flügelspieler vom VfL Wolfsburg. Die Brianzoli wollen im Winter den Kader verstärken, um für den Abstiegskampf gewappnet zu sein. Aktuell belegt Monza den 14. Platz in Italiens Topliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brekalo kam in der laufenden Saison nur in sechs Partien für Wolfsburg zum Einsatz. Seine fehlende Spielpraxis war einer der Gründe dafür, dass der 24-Jährige für die bevorstehende WM in Katar nicht nominiert wurde. In der vergangenen Saison spielte Brekalo auf Leihbasis für den FC Turin.