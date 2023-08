Bochum macht Schlotterbeck-Rückkehr perfekt

Keven Schlotterbeck ist zurück an der Castroper Straße. Der VfL Bochum gibt die erneute Leihe des 26-jährigen Innenverteidigers bekannt. Wie schon in der vergangenen Rückrunde ließ sich der SC Freiburg auf keine Kaufoption ein.

Beim VfL soll der Bruder von BVB-Profi Nico Schlotterbeck helfen, die bisher löchrige Abwehr zu stopfen. Unter Trainer Thomas Letsch kam der 1,89 Meter große Linksfuß zu 13 Einsätzen, in denen er zwei Treffer beisteuern konnte.

„Es freut mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun wieder in Bochum bin“, sagt der Rückkehrer, „die Zeit beim VfL war sehr intensiv und hat mir unvergessliche Momente beschert. Ich habe meine beiden ersten Bundesligatore für den VfL erzielt, mit Mannschaft und Fans den Klassenerhalt gefeiert. Das möchte ich im Mai nächsten Jahres wieder erleben, dafür werden wir uns wieder reinhauen.“

Marc Lettau, Sportdirektor beim VfL, sagt: „Im Januar, als Keven erstmalig zum VfL gestoßen ist, haben wir seine Vorzüge genannt. Er hat sich als die Verstärkung erwiesen, die wir in ihm gesehen haben. Schlotti hat sich als Stabilisator gezeigt, sowohl auf als auch neben dem Platz. An der Zielsetzung für diese Saison hat sich nichts geändert, wieder wollen wir im Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich sein. Mit ihm erhöht sich unsere Chance, es erneut zu schaffen.“

Ursprünglich wollte Bochum Schlotterbeck direkt verpflichten, finanziell lagen der Ruhrpottklub und die Freiburger jedoch zu weit auseinander. Nach der 0:5-Pleite am ersten Spieltag gegen den VfB Stuttgart und dem Aus im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld war der Druck in Bochum groß, noch weitere Verstärkung für die Abwehr an Bord zu holen.