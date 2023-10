Nach schwachem Saisonstart: Augsburg trennt sich von Maaßen

Der FC Augsburg hat die Reißleine gezogen und sofortiger Wirkung Cheftrainer Enrico Maaßen von seinen Aufgaben entbunden. Das geben die Fuggerstädter in einer offiziellen Mitteilung am späten Montagabend bekannt.

„Nach offenen Gesprächen mit Enrico Maaßen sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen“, schildert Sportdirektor Marinko Jurendic, „leider ist es Enno und der Mannschaft trotz großem Einsatz und intensiver Arbeit nicht gelungen, den Trend zu brechen und die angestrebte Entwicklung erfolgreich auf den Platz zu bringen.“

Maaßen, der sich zuvor durch gute Arbeit bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund einen Namen gemacht hatte, übernahm die Profis im Sommer vergangenen Jahres und hielt die Mannschaft in seiner ersten Saison in der Bundesliga. Nun wurde ihm der schwache Start in seine zweite Spielzeit mit nur fünf Punkten aus sieben Bundesliga-Partien zum Verhängnis.