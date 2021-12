Shakhtar-Duo verlängert

Shakhtar Donezk hat zwei Spieler an den Klub gebunden. Wie die Ukrainer verkünden, hat Mittelfeldspieler Maycon (24) ein neues bis 2025 datiertes Arbeitspapier unterzeichnet. Der Brasilianer spielt seit 2018 in Donetsk.

Ebenfalls bis 2025 unterschreibt Maycons Landsmann Alan Patrick. Der 30-Jährige, der ebenfalls im Mittelfeld beheimatet ist, ist seit 2011 für Shakhtar aktiv. Trotz zwischenzeitlicher Leihen zurück in seine brasilianische Heimat stand er bereits 178 Mal für die Ukrainer auf dem Platz.

