United arbeitet an Garnacho-Deal

Manchester United will Alejandro Garnacho langfristig binden. Wie Fabrizio Romano berichtet, werden die Red Devils die bereits vor Monaten gestarteten Vertragsgespräche mit den Vertretern des 18-jährigen Flügelspielers bald wieder aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Garnacho steht noch bis 2024 bei United unter Vertrag. Per Option kann der englische Rekordmeister das Arbeitspapier um ein Jahr ausdehnen. Allerdings soll Garnacho am besten gleich für mehrere weitere Jahre unterschreiben. In der laufenden Saison kam der Argentinier schon zu elf Profieinsätzen (je zwei Tore und Assists).

Lese-Tipp

Newcastle holt Dúbravka zurück