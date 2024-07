United nennt Preis für Sancho

Trotz der jüngsten Begnadigung ist Manchester United bereit, Jadon Sancho zu verkaufen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, fordern die Red Devils umgerechnet rund 47 Millionen Euro für den Offensivspieler. 2021 hatten die Engländer für Sancho noch 85 Millionen an Borussia Dortmund gezahlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse am 24-Jährigen signalisiert Paris St. Germain, wie FT exklusiv berichtete. Auch der BVB versuchte, Sancho im Anschluss an die halbjährige Leihrückkehr zu halten, kann sich den Edeltechniker aber finanziell nicht leisten. In Manchester nimmt der junge Engländer mittlerweile wieder am Trainingsbetrieb teil, seine Zukunft könnte dennoch außerhalb des Old Trafford liegen.