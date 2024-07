Druck auf Williams steigt | Uniteds verzweifelter Plan mit Mazraoui

Barça wartet auf Williams

Mit seiner Performance bei der Europameisterschaft sorgte Nico Williams für Furore, am Ende sprang sogar der Titel heraus. Mittlerweile ist die Crème de la Crème des europäischen Topfußballs hinter dem spanischen Senkrechtstarter her, allen voran der FC Barcelona drängt auf die Unterschrift des technisch versierten Flügelspielers.

„Der Druck auf Williams steigt“, titeln die ‚Mundo Deportivo‘ und die ‚Sport‘ in der Folge unisono. Denn eine finale Entscheidung über seine Zukunft hat Williams bislang nicht getroffen. Aktuell weilt der 22-Jährige noch in seinem hochverdienten Urlaub. Dennoch hoffen die Blaugrana, in den kommenden Tagen grünes Licht vom 20-fachen Nationalspieler zu bekommen. Im Anschluss könnte der Deal abgewickelt werden.

Denn Verhandlungen mit Athletic Bilbao sind nicht notwendig: In dem bis 2027 datierten Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel verankert, die sich auf rund 60 Millionen Euro beläuft. Unterdessen kommt der Vorstoß von Paris St. Germain wohl zu spät: Alles scheint auf einen Wechsel innerhalb von La Liga hinauszulaufen.

Ehemaliges Dreamteam bald vereint?

Manchester United will nach längerer Durststrecke wieder im Meisterrennen mitmischen. Zwei prominente Neuzugänge wurden mit Joshua Zirkzee und Leny Yoro für etwas mehr als 100 Millionen Euro bereits an Land gezogen. Ein neuer Rechtsverteidiger soll ebenfalls auf die Insel gelotst werden: Noussair Mazraoui gehört zu den Kandidaten im Old Trafford. Und das aus einem bestimmten Grund.

Wie aus einem Bericht der ‚Times‘ hervorgeht, ist Cheftrainer Erik ten Hag der Meinung, der Marokkaner könnte dazu beitragen, dass Offensivspieler Antony wieder zurück zu alter Stärke findet. Bereits zu Ajax-Zeiten arbeitete das Trio durchaus erfolgreich zusammen. Kommt es auf der Insel zur Reunion? Mazraoui wird jedenfalls auch von Ligarivale West Ham United ins Visier genommen, dem FC Bayern schweben Berichten zufolge 15 bis 20 Millionen im Falle eines Verkaufs vor.