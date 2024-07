West Ham: Der Plan mit Mazraoui

Zu West Ham Uniteds Interesse an Noussair Mazraoui (26) sickern neue Details durch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würden die Londoner den Rechtsverteidiger des FC Bayern gerne ausleihen, ehe über eine Festverpflichtung entschieden wird. Teil des Deals wäre nach Wunsch der Hammers eine Kaufoption über 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni.

Neben West Ham sollen auch Ligarivale Manchester United und der türkische Meister Galatasaray ein Auge auf Mazraoui geworfen haben. Die Münchner stehen auch einem sofortigen Verkauf offen gegenüber. Der Marokkaner war vor zwei Jahren ablösefrei von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße gewechselt.