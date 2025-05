Gladbach: Kleindienst fällt aus

Mittelstürmer Tim Kleindienst fehlt Borussia Mönchengladbach beim abschließenden Bundesligaspiel am heutigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat es der 29-Jährige nicht in den Spieltagskader geschafft. Der Nationalspieler hatte letzte Woche gegen den FC Bayern einen Schlag abbekommen.

Womöglich hat Kleindienst damit schon seine letzte Partie für die Fohlen bestritten. Mehrere Vereine aus der Premier League sollen den Torjäger ins Visier genommen haben. Die Borussia könnte zwar am Ende mit einer Ablöse über 30 Millionen Euro entlohnt werden, würde aber einen Leistungsträger verlieren. In dieser Saison gelangen Kleindienst in 29 Ligaspielen 16 Treffer und neun Assists.