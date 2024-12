M’gladbach: Bundesliga-Konkurrenz bei Damar

Borussia Mönchengladbach erhält im Werben um Mittelfeldspieler Muhammed Damar Konkurrenz aus der Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind der VfL Wolfsburg, Union Berlin und ein weiterer namentlich nicht genannter Klub am 20-Jährigen interessiert, der derzeit von der TSG Hoffenheim an Zweitligist SV Elversberg verliehen ist. FT hatte vor rund einem Monat exklusiv über das Interesse der Fohlen an Damar berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der SVS macht der Rechtsfuß derzeit mit fünf Treffern und zwei Vorlagen in 13 Ligaspielen auf sich aufmerksam. Dabei weiß der U20-Nationalspieler sowohl im offensiven Mittelfeldzentrum als auch auf der linken Außenbahn zu überzeugen. Da Damar vertraglich nur noch bis 2026 an Hoffenheim gebunden ist, könnte kommenden Sommer im Anschluss an die Leihe ein Vereinswechsel anstehen.