Tannane weckt Bundesliga-Interesse

Die Zukunft von Oussama Tannane könnte in der Bundesliga liegen. Laut ‚Voetbal International‘ zeigt ein deutscher Erstligist Interesse am Spielmacher von Vitesse Arnheim. Um welchen Klub es sich dabei handelt, lässt das niederländische Magazin offen.

Tannanes Vertrag läuft noch bis 2022, im Sommer ist er also voraussichtlich auf dem Markt. In der aktuellen Saison stand der 26-Jährige in bisher 26 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei gelangen dem elffachen marokkanischen Nationalspieler sechs Tore und neun Vorlagen.