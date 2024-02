FC Bayern: Das Problem bei Zidane

Wer wird der Nachfolger von Thomas Tuchel? Die Spekulationen um den künftigen Cheftrainer von Bayern München sind schon richtig in Fahrt gekommen. Mehr als ein halbes Dutzend aussichtsreicher und weniger aussichtsreicher Kandidaten werden an der Säbener Straße gehandelt. Der wohl größte Name: Zinedine Zidane.

Zuletzt wurde berichtet, dass sich der französische Weltstar ein Engagement in München durchaus vorstellen kann. Sportliche Vita und Persönlichkeit allein machen Zidane zu einem interessanten Kandidaten für den deutschen Rekordmeister. Doch nach Recherchen des ‚kicker‘ hat der 51-Jährige seine Zweifel, ob er wirklich zu den Münchnern passt.

Als Grund nennt ‚kicker‘-Redakteur Georg Holzner die Sprachbarriere. Zidane soll sich deshalb eher in Frankreich, Spanien oder Italien denn in Deutschland sehen. Passenderweise wird ihm grundsätzliches Interesse an einem Job bei Juventus Turin und als französischer Nationalcoach nachgesagt. Bayern kommt offenbar nur bedingt in Frage.