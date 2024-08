Juventus gibt Angebot für VfB-Flirt ab

Juventus Turin möchte Innenverteidiger Pierre Kalulu vom AC Mailand verpflichten. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Bianconeri bereits ein erstes Angebot beim Ligakonkurrenten eingereicht. Juve wolle den 24-Jährigen zunächst für eine Gebühr von drei Millionen Euro ausleihen, zudem sei eine Kaufoption von 14 Millionen für den Innenverteidiger vorgesehen. Kalulu selbst soll Juve bereits Wechselbereitschaft signalisiert haben.

Milan würde den Spieler nach Informationen von Gianluca Di Marzio lediglich bei einem sehr guten Angebot abgeben und sei an einem Leihgeschäft eigentlich nicht interessiert. Kalulu war 2020 von Olympique Lyon nach Mailand gewechselt und hatte sich nach einem halben Jahr Eingewöhnungszeit schnell zum Stammspieler entwickelt. In der vergangenen Saison kam der Rechtsfuß verletzungsbedingt allerdings nur zu neun Einsätzen in der Serie A. Neben Juventus ist auch der VfB Stuttgart an Kalulu interessiert. Die Schwaben haben sich bereits mehrfach bei Milan nach dem Verteidiger erkundigt.