Guendouzi-Verbleib in Marseille fix?

Mattéo Guendouzi bleibt offenbar über den Sommer hinaus bei seinem bisherigen Leihklub Olympique Marseille. Laut Informationen von ‚RMC‘ steht inzwischen fest, dass die Franzosen den Mittelfeldspieler für elf Millionen Euro vom FC Arsenal festverpflichten. An OM soll sich Guendouzi bis 2025 vertraglich binden.

Seit Saisonbeginn läuft Guendouzi für Marseille auf. In 38 Partien war der technisch versierte Rechtsfuß an starken 15 Treffern direkt beteiligt. Längst hat sich der 22-Jährige im Team von Trainer Jorge Sampaoli unverzichtbar gemacht. Noch in der Vorsaison war eine Leihe zu Hertha BSC deutlich weniger erfolgreich verlaufen.