FC Bayern: Zeichen auf Abschied bei Choupo-Moting

Als er gebraucht wurde war er da: Exakt auf den Tag vor einem Jahr setzte Eric Maxim Choupo-Moting in der vergangenen Saison zu einer Serie an, die dem FC Bayern sechs Bundesliga-Siege in Folge bescherte. Sieben Tore wanderten innerhalb weniger Wochen auf sein Konto. Eine Quote, wie sie nicht mehr viele dem gebürtigen Hamburger zugetraut hatten.

Die Eindrücke aus diesen Monaten waren es, die Choupo-Moting Anfang März einen neuen, fürstlich dotierten Vertrag beim Rekordmeister bescherten. Seitdem stand der inzwischen 34-Jährige mehr mit Verletzungen denn mit Toren in den Schlagzeilen. Und dann wechselte im Sommer bekanntermaßen ein gewisser Harry Kane an die Säbener Straße.

Gute-Laune-Faktor zu wenig

Kurzum: Choupo-Motings sportlicher Wert hat in den vergangenen Monaten gelitten. Deshalb, so berichtet der ‚kicker‘, stehen die Zeichen inzwischen auf Abschied aus München. Es überwiege mittlerweile der „Gute-Laune-Faktor“ beim Routinier – bei einem Gehalt von über fünf Millionen Euro im Jahr dürfte das den Verantwortlichen dann doch zu wenig sein.

Youngster Mathys Tel (18) ist im Ranking klar an Choupo-Moting vorbeigezogen und knipst aktuell im Wochentakt. Anzunehmen, dass sich Bayern sogar auf eine vorzeitige Trennung im Januar einlassen würde, die Verletzungsprobleme sowie eine mögliche Teilnahme am Afrika Cup dürften einen Deal aber deutlich erschweren. Nach der Saison endet dann die Zusammenarbeit regulär, eine weitere Verlängerung ist kaum denkbar.