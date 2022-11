Trotz Verletzung: Senegal wird Mané nominieren

Sadio Mané (30) wird offenbar doch zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen. „Eines ist sicher: Sadio Mané wird morgen Teil der Kaderliste sein“, zitiert die französische Nachrichtenagentur ‚AFP‘ einen Funktionär des senegalesischen Fußballverbands FSF. Am morgigen Freitag wird Nationaltrainer Aliou Cissé seinen 26-köpfigen Kader verkünden.

Mané hatte sich am Dienstag beim 6:1 gegen Werder Bremen verletzt. Der FC Bayern sprach im Nachgang von einer „Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen“ und kündigte weitere Untersuchungen an. Ob und wann Mané aber bei der WM tatsächlich wird spielen können, ist offen. „Er bleibt ruhig, ist professionell und weiß, dass Verletzungen Teil seines Jobs sind“, so die senegalesische Quelle.