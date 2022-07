Allofs bestätigt: Narey will wechseln

Fortuna Düsseldorf muss sich mit dem Abschied von Leistungsträger Khaled Narey beschäftigen. Dies bestätigte Sportvorstand Klaus Allofs über Vereinsmedien: „Khaled hat darum gebeten, heute nicht spielen zu müssen, da er sich gedanklich mit einem Wechsel beschäftigt. Wir sind nicht glücklich darüber, haben dies im Gespräch mit ihm aber akzeptiert. Eine Einigung über einen Wechsel zu einem anderen Klub gibt es bisher nicht.“

Nareys Vertrag bei der Fortuna läuft im kommenden Jahr aus. Mit Blick auf die Vertragssituation des 27-jährigen Flügelspielers hatten sich zuletzt einige Bundesligisten in Stellung gebracht. Bei den Düsseldorfern spielte sich der schnelle Rechtsfuß in der vergangenen Spielzeit mit acht Treffern und 15 Assists in den Fokus anderer Klubs.