RB hofft auf Schick-Rabatt

Markus Krösche hat noch keinen Kontakt mit der AS Rom aufgenommen, um über eine Festverpflichtung von Patrik Schick zu verhandeln. „Aber vielleicht in den nächsten Wochen“, zitiert die ‚Sport Bild‘ den Sportdirektor, der auf einen Rabatt beim Leihspieler hofft: „Alle Vereine müssen mit der Krise umgehen.“

Zuvor äußerte sich Krösche zuversichtlich, dass der Tscheche bei den Sachsen bleiben will: „Patrik fühlt sich sehr wohl bei uns und ich kann mir ein Bleiben sehr gut vorstellen.“ Für die vereinbarte Kaufoption von 29 Millionen Euro könnte der Bundesligist den 24-Jährigen festverpflichten. In Zeiten von Corona will RB aber nicht so viel investieren.