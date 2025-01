Henrichs-Ersatz: Leipzig holt Baku

Jetzt ging alles ganz schnell: Eigentlich sollte Ridle Baku erst im Sommer und nach Ende seines Vertrags beim VfL Wolfsburg ablösefrei zu RB Leipzig wechseln, alle Parteien einigten sich nun aber auf einen vorzeitigen Transfer. Baku, der bis 2027 unterschrieben hat, soll die Sachsen vier bis fünf Millionen Euro kosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Leipzig ist Bedarf auf der rechten Schiene da, weil Benjamin Henrichs mit einem Achillessehnenriss bis zum Ende der Saison ausfällt. Baku kam in Wolfsburg in dieser Saison meistens etwas offensiver zum Einsatz, kann aber auch als Rechtsverteidiger fungieren.

„RB Leipzig ist ein großer Verein mit riesigem Potential und ambitionierten Zielen, der regelmäßig in der Champions League vertreten ist und einen Tempo-Fußball spielt, der mir mit meinem Spielstil und meiner Geschwindigkeit sehr liegt“, begründet Baku seinen Schritt. Geschäftsführer Marcel Schäfer erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten, denn Ridle gibt uns zukünftig mehr Möglichkeiten. Er ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar, hat einen ausgeprägten Offensivdrang, ist abschluss- sowie zweikampfstark und gut am Ball.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Wölfe sind bereits auf der Suche nach Ersatz und zeigen Interesse an Kiliann Sildillia (22) vom SC Freiburg.