Bundesligisten abgehängt – Saints vor Mara-Transfer

Sékou Mara (19) steht vor dem Abschied von Girondins Bordeaux. Laut der französischen Zeitung ‚20 minutes‘ zieht es den talentierten Stürmer zum FC Southampton. Die Saints überweisen demzufolge elf Millionen Euro plus zwei weitere Millionen Boni an den den französischen Ligue 1-Absteiger. Bordeaux sichert sich zudem eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Prozent. Mara soll zeitnah für fünf Jahre unterschreiben, heißt es weiter.

Mit Borussia Mönchengladbach, dem SC Freiburg und Werder Bremen waren auch drei Bundesligisten an dem Mittelstürmer dran. Den Zuschlag erhält nun der Premier League-Klub. Bordeaux steht vor einem immensen Schuldenberg – es droht sogar der Gang in die dritte Liga. Durch Maras lukrativen Verkauf könnte zumindest ein Teil der offenen Verbindlichkeiten getilgt werden.