FC Bayern kontaktiert Sturm-Talent

Der FC Bayern und der FC Arsenal zeigen Interesse am 16-jährigen Emil Roback. Das bestätigt Jesper Jansson, Sportlicher Leiter von Hammarby IF, gegenüber ‚Fotball Direkt‘: „Wir wurden kontaktiert und wissen von dem Interesse, er hat sich auch mit Arsenal getroffen. Es sind noch weitere Vereine an ihm dran.“

Für Hammarbys Profimannschaft kam Roback noch nicht zum Zug, von den Qualitäten des Mittelstürmers ist man dort aber überzeugt: „Emil ist ein Stürmer mit sehr guter Physis. Er hat eine extreme Geschwindigkeit und ist der geborene Torjäger. Auf seiner Position und in seinem Jahrgang ist er einer der Besten“, schwärmt Jansson. In insgesamt sieben Einsätzen für Schwedens U16- und U17-Auswahl schoss Roback vier Tore.