Neymar-Zukunft: Ausweg MLS?

Neymars Weg könnte von Paris St. Germain unter Umständen in die USA führen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat einer der beiden MLS-Klubs aus Los Angeles die Fühler nach dem 31-jährigen Brasilianer ausgestreckt. Ob es sich dabei um LA Galaxy oder den Los Angeles FC handelt, lässt der Bericht offen. Seit Wochen sucht Neymar nach einem neuen Arbeitgeber. Das erklärte Wunschziel des Angreifers ist dabei aber eigentlich Ex-Klub FC Barcelona.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch den Katalanen fehlen schlichtweg die Mittel, um einen solchen Deal zu finanzieren. Deutlich besser dotierte Angebote winken Neymar aus Saudi-Arabien. Nach FT-Informationen zeigt Al Hilal starkes Interesse am PSG-Star und will eine Delegation nach Paris entsenden, um Neymar einen Wechsel in die Wüste schmackhaft zu machen. Der Edeltechniker hatte den Parisern jüngst mitgeteilt, dass er den Verein diesen Sommer verlassen möchte. Sein Vertrag bei PSG ist noch bis 2025 gültig.