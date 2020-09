Nach Leihe: Paris vor Rico-Transfer

Torhüter Sergio Rico steht vor dem endgültigen Wechsel vom FC Sevilla zu Paris St. Germain. Nachdem der Spanier bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei den Franzosen spielte, berichtet ‚Radio Marca‘ nun, dass sich Sevilla und Paris sich auf einen festen Transfer geeinigt haben. Als Ablöse sollen sechs Millionen Euro fließen.

In der abgelaufenen Saison kam Rico auf zehn Einsätze für die Pariser und wusste in diesen durchaus zu überzeugen. Der 27-Jährige wäre bei einer Rückkehr in die Ligue 1 weiterhin als Backup für Stammkeeper Keylor Navas (33) eingeplant. Alphonse Areola (27), der von seiner Leihe bei Real Madrid zurückkehrt, spielt in den Planungen des französischen Meisters wohl keine Rolle mehr und kann sich einen neuen Verein suchen.