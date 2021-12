Schalke: Grammozis kehrt zurück

Dimitrios Grammozis wird die Mannschaft von Schalke 04 ab heute wieder trainieren können. Wie die Knappen mitteilen, fiel der PCR-Test am Donnerstagmorgen negativ aus. Dadurch gilt Grammozis nach überstandener Corona-Infektion als genesen und darf wieder zum geschlossenen Kreis der Trainer, Funktionäre und Spieler stoßen.

Damit wird der Übungsleiter der Königsblauen auch für das wichtige Spiel gegen den Hamburger SV am Samstagabend (20:30 Uhr) wieder mit von der Partie sein. Beide Klubs peilen die Rückkehr in die Bundesliga an und rangieren auf Platz drei respektive vier in der Tabelle.