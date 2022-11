Hertha: Jindaoui will langfristig zu den Profis

Nader El-Jindaoui würde gerne häufiger für die erste Mannschaft von Hertha BSC auflaufen. Der Angreifer ist momentan für die Regionalliga-Vertretung der Berliner aktiv und durfte bei Herthas Freundschaftsspiel gegen 1860 München (3:3) erstmals Profiluft schnuppern. Auf Instagram hat sich der 26-Jährige nun zu seinen Zielen für die Zukunft geäußert. „Mal sehen, was sie sagen, wenn wir es in die Bundesliga schaffen. Wir sind noch lange nicht fertig, die Reise geht jetzt erst los“, sagte der Rechtsfuß in Richtung seiner Kritiker.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Dribbelkünstler ist neben seiner Fußballkarriere auch als Influencer aktiv und teilt sein Leben mit seinen 1,8 Millionen Followern. Im Sommer war Jindaoui vom Stadtrivalen Berliner AK zur zweiten Mannschaft der Hertha gewechselt und konnte sich dort mit vier Toren in elf Einsätzen empfehlen. Auch Trainer Sandro Schwarz war mit dem Profi-Debüt seines Schützlings zufrieden. „Er hat ordentliche Ansätze in der Offensive gezeigt, ein paar gute Tiefenläufe gehabt. Das war okay“, so der 44-Jährige.