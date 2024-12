Hoffenheim will im Winter nachrüsten

Die TSG 1899 Hoffenheim möchte ihren Kader im Winter verstärken. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, plant man im Kraichgau sowohl einen Stürmer mit Tempo als auch einen neuen Abwehrspieler zu verpflichten. Konkrete Kandidaten werden noch nicht genannt, laut dem Blatt beträgt das Budget zwischen zehn und 15 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Bundesliga belegt die TSG derzeit Rang 14. Unter dem neuen Cheftrainer Christian Ilzer präsentierte sich gerade die Defensive sehr wackelig, in fünf Spielen mit dem Österreicher an der Seitenlinie kassierte Hoffenheim zwölf Gegentreffer. In der Offensive bleibt Königstransfer Adam Hlozek (22) noch hinter den Erwartungen zurück.