Hoffenheims Plan B zu Ilzer

Bei der TSG Hoffenheim ist man nicht unvorbereitet, sollte die Verpflichtung von Wunschtrainer Christian Ilzer doch noch scheitern. Laut dem ‚kicker‘ ist nach wie vor Christian Eichner vom Karlsruher SC eine Alternative, ebenso wie eine „Überbrückungslösung“ bis zum Saisonende.

Im Sommer wäre Ilzer per Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 bis zwei Millionen Euro zu haben. Die TSG will den 47-Jährigen aber sofort von Sturm Graz loseisen. Verhandlungen mit dem österreichischen Meister und Tabellenführer laufen auf Hochtouren, ‚Sky‘ zufolge ist eine Einigung greifbar.