Hoffenheim-Trainer: Der Stand bei Ilzer

Die TSG Hoffenheim marschiert weiterhin auf die Verpflichtung von Christian Ilzer als Nachfolger des entlassenen Cheftrainers Pellegrino Matarazzo zu. Wie ‚Sky‘ berichtet, laufen die Verhandlungen mit Sturm Graz über einen sofortigen Wechsel. Beide Seiten seien in den vergangenen Stunden einer Einigung näher gekommen, Details sind noch zu klären. Ziel sei eine Einigung noch in dieser Woche.

An Ilzers Willen würde das Engagement im Kraichgau jedenfalls nicht scheitern. Erst gestern sagte der Grazer Meistertrainer zu einem Wechsel zur TSG: „Diese Konstellation mit Andi Schicker als Sportchef, eine spannende Mannschaft in Hoffenheim und den dortigen Möglichkeiten, verbunden damit, wie Sturm aktuell dasteht, könnten die Waage bei mir erstmals kippen lassen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber der Moment scheint gut.“ Mit Schicker arbeitete Ilzer schon erfolgreich in Graz zusammen.