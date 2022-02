Bierhoff spricht über Adeyemi-Wechsel

Oliver Bierhoff hat sich in Sachen Transfer von Karim Adeyemi positioniert. „Ich könnte mir vorstellen, dass er Dortmund als guten Schritt sieht“, gibt der Teammanager der Nationalmannschaft gegenüber ‚Sky‘ zu Protokoll und ist sich sicher: „Bei Bayern München ist die Konkurrenz gerade im Sturm besonders groß. Er ist sicher jemand, der bei Dortmund mehr Chancen sehen würde, kontinuierlich und stetig zu spielen.“

Bei Adeyemi stehen alle Zeichen auf Sommerwechsel zu Borussia Dortmund, mit RB Salzburg hat sich der BVB aber noch nicht geeinigt. Bierhoff hofft, dass er das 20-jährige DFB-Talent bald in der Bundesliga sieht: „Ich möchte ihn gerne in der Bundesliga sehen. Dann ist es eine sehr persönliche Entscheidung. Bei so etwas muss ich mich auch immer neutral halten.“