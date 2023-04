Nottingham: Cooper darf weitermachen

Nottingham Forest hält trotz akuter Abstiegssorgen bis auf weiteres an Cheftrainer Steve Cooper fest. Klubeigentümer Evangelos Marinakis lässt sich in einem offiziellen Statement zitieren: „Niemand bestreitet, dass sich unser Verein in der Premier League in einer schwierigen Lage befindet, aber wir möchten den Spekulationen und der falschen sowie störenden Berichterstattung in den Medien ein Ende setzen und bestätigen, dass Steve Cooper unser Trainer bei Nottingham Forest bleibt.“

Englische Medien spekulierten jüngst, der bei Crystal Palace entlassene Patrick Vieira könnte bei den Tricky Trees nun Cooper ersetzen. Nach acht sieglosen Ligapartien steht Nottingham auf Platz 17. Erst im Oktober hatte der Aufsteiger bis 2025 mit Cooper verlängert. Marinakis stellt klar: „Es darf keine Zeit für Ablenkungen, Gerüchte und Spekulationen geben. Es ist an der Zeit für harte Arbeit, Entschlossenheit, das Commitment von Steve und den Spielern, die Ergebnisse zu erzielen, die wir brauchen. Und natürlich weiterhin die großartige Unterstützung der Fans von Nottingham Forest.“

