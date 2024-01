Tanganga verlässt Augsburg

Für Japhet Tanganga geht die Zeit beim FC Augsburg zu Ende. Die Fuggerstädter vermelden offiziell, dass das Leihgeschäft mit Tottenham Hotspur vorzeitig beendet wird. Der 24-Jährige kehrt mit sofortiger Wirkung auf die Insel zurück. Dem Vernehmen nach zieht es den Innenverteidiger im Anschluss direkt zum Zweitligisten FC Millwall weiter.

In Augsburg kam Tanganga kein einziges Mal zum Zug. „Leider hat sich die Leihe – vor allem aus Verletzungsgründen – nicht so entwickelt, wie es sich alle Beteiligten erhofft hatten. Zudem hat sich die Abwehrreihe in den letzten Monaten stabilisiert, weshalb wir in den Gesprächen mit Japhet nun zu dem Entschluss gekommen sind, das Leihgeschäft vorzeitig zu beenden“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.