Hertha-Konkurrenz: Augsburg bietet für Martínez

Mit Florian Niederlechner (31), Neuzugang Ermedin Demirovic (24) und US-Talent Ricardo Pepi (19) hat der FC Augsburg gleich drei etatmäßige Mittelstürmer in seinen Reihen. Dennoch gedenken die Fuggerstädter, einen weiteren Angreifer an Bord zu holen.

Nach Informationen der ‚as‘ hat Augsburg ein Angebot für Toni Martínez (25) vom FC Porto abgegeben. Der großgewachsene Torjäger soll dem FCA demnach zehn Millionen Euro wert sein. Mit Hertha BSC wirbt jedoch auch ein weiterer Bundesligist um die Dienste des Spaniers. Die Alte Dame hat für Martínez allerdings eine Leihe samt Kaufoption im Sinn.

Der Stürmer hat den portugiesischen Meister bereits gebeten, den Klub verlassen zu dürfen, stieß jedoch bislang auf Granit, heißt es im Bericht. In Porto blüht dem 1,87 Meter-Hünen aufgrund der großen Konkurrenz eine Reservistenrolle, dennoch will der Klub ihn nicht ziehen lassen. Gute Leistungen zu Beginn der zurückliegenden Saison und starke Auftritte in der abgelaufenen Europa League veranlassen Portos Trainer Sérgio Conceiçao, seinen Angreifer nicht unbedingt abgeben zu wollen.