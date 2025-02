Fulham holt Willian zurück

Willian kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte und unterschreibt beim FC Fulham einen Vertrag bis Saisonende. Das gibt der Premier League-Klub offiziell bekannt. Der Brasilianer wechselt ablösefrei zu den Cottagers, da er seit Anfang des Jahres vereinslos war, nachdem der seinen Vertrag bei Olympiakos Piräus nach nur vier Monaten und 499 Spielminuten im Trikot des griechischen Klubs wieder aufgelöst hatte.

Der langjährige Profi des FC Chelsea war erst im September von Fulham nach Piräus gewechselt. Dort konnte der 36-Jährige sich jedoch nicht nachhaltig durchsetzen, was auch mit Verletzungsproblemen zu tun hatte. Nun folgt die Rückkehr nach London. Für Fulham stand Willian zwischen 2022 und 2024 bereits in 67 Pflichtspielen auf dem Feld, in denen er 17 Scorerpunkte beisteuerte.