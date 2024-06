Lyon drückt bei Niakhaté aufs Gaspedal

Olympique Lyon will Moussa Niakhaté (28) zur kommenden Saison wieder zurück nach Frankreich lotsen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato macht OL Fortschritte in den Verhandlungen mit Nottingham Forest. Die Gespräche mit dem englischen Erstligisten dauern entsprechend an.

Niakhaté hatte 2018 die Ligue 1 verlassen und sich Mainz 05 angeschlossen. 2022 ging es schließlich nach Nottingham. Dort steht der im nordfranzösischen Radsport-Mekka Roubaix geborene Innenverteidiger noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag.