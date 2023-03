Spurs: Conte noch in dieser Woche weg?

Im Anschluss an das 3:3 gegen den FC Southampton platzte Antonio Conte am Samstag der Kragen. „Wir sind kein Team. Jeder denkt nur an sich“, polterte der Tottenham-Trainer, der auch vor dem Klub nicht Halt machte: „Die Geschichte von Tottenham ist eindeutig: 20 Jahre ist der Besitzer hier und sie haben nie etwas gewonnen, aber warum?“

Eine denkwürdige Wutrede, mit der Conte womöglich sein eigenes Aus bei den Spurs besiegelt hat. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ ist es das wahrscheinlichste Szenario, dass es noch in dieser Woche zur Entlassung des 53-jährigen Italieners kommt. Im Klub bewerte man den entstandenen Bruch in der Beziehung als kaum noch reparabel.

Wer übernimmt?

Hinter den Kulissen gehen die Londoner bereits mögliche Nachfolgeoptionen durch. Dass Assistenztrainer Ryan Mason, der bereits 2021 für sieben Spiele interimsweise das Sagen hatte, bis Saisonende übernimmt, soll aktuell die naheliegendste Lösung sein.

Als weitere Kandidaten nennt der ‚Telegraph‘ die vereinslosen Luis Enrqiue, Thomas Tuchel und Ex-Trainer Mauricio Pochettino – diese inmitten der Saison von einem Engagement zu überzeugen, sei aber schwierig. Gleiches dürfte für Oliver Glasner gelten: Die ‚Bild‘ berichtete am gestrigen Montag, dass Tottenham den Eintracht Frankfurt-Trainer für den Sommer auf der Liste hat.