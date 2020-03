Spanien: Enrique öffnet Traoré die Tür

Adama Traoré darf sich Hoffnungen auf eine baldige Einladung zur spanischen Nationalmannschaft machen. Wie Nationaltrainer Luis Enrique in einem Interview mit der ‚Marca ‘ verrät, „verfolgen wir ihn seit vielen Jahren“. Der Außenstürmer habe sich „stark weiterentwickelt“. In dieser Saison weist die Statistik für den 24-Jährigen in Diensten der Wolverhampton Wanderers bislang 16 Torbeteiligungen aus.

„Als er noch in Barcelona spielte, war er bereits ein Teil unserer Überlegungen“, sagt Enrique über den körperlich starken Angreifer, der aus dem Nachwuchs des FC Barcelona stammt. Traoré durchlief seit der U16 alle spanischen Auswahlmannschaften, zuletzt kam er 2018 für die U21 seines Heimatlandes zum Einsatz.