Besiktas zeigt Interesse an Chelseas Ângelo

Besiktas würde sich offenbar gerne am üppig bestückten Kader des FC Chelsea bedienen. Laut ‚Sabah Spor‘ steht Ângelo auf der Liste der Karakartallar. Den Verantwortlichen des türkischen Traditionsklubs schwebt dem Bericht zufolge ein Ausleihgeschäft für den 19-jährigen Brasilianer vor.

Schon in der vergangenen Saison wurde der Flügelstürmer von den Blues verliehen. Temporär schnürte Ângelo seine Schuhe in der Ligue 1 für Racing Straßburg und sammelte Spielpraxis in 21 Einsätzen.