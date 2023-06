Tottenham: Vicario kommt zum Medizincheck

Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach einem langfristigen Nachfolger für Stammtorwart Hugo Lloris (36) fündig geworden. Laut Fabrizio Romano fliegt Guglielmo Vicario (26) vom FC Empoli in den kommenden 24 Stunden nach England, um den obligatorischen Medizincheck bei den Spurs zu absolvieren.

Dem Transferinsider zufolge wird Vicario bei den Spurs einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Rund 19 Millionen Euro sollen an Ablöse Richtung Italien fließen. In der abgelaufenen Saison stand der 26-Jährige 31 Mal in der Serie A zwischen den Pfosten. Nun wagt der Italiener den nächsten Karriereschritt und wechselt in die Premier League.

