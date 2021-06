Forsberg schießt Schweden zum Sieg

Schweden sorgt für Spannung in der Gruppe E und setzt Spanien und Polen gehörig unter Druck. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen die Furia Roja holte die Elf von Janne Anderson drei Zähler gegen die Slowakei. In St. Petersburg hieß es am Ende 1:0 für Schweden.

Den Treffer des Tages besorgte Emil Forsberg von RB Leipzig per Strafstoß (77.). Der 29-Jährige verwandelte souverän. Zuvor hatte Slowakei-Keeper Martin Dubravka den Mainzer Robin Quaison elfmeterwürdig zu Fall gebracht. Insgesamt geht der Sieg für die Schweden absolut in Ordnung. Mit vier Punkten aus zwei Partien ist die Ausgangsposition vor dem letzten Vorrundenspiel hervorragend.