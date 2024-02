U20-Nationalspieler Tohumcu verlängert in Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit einem Talent aus den eigenen Reihen verlängert. Umut Tohumcu bindet sich bis 2028 an den Bundesligisten aus dem Kraichgau. Der 19-Jährige läuft seit 2017 im Trikot der TSG auf. „Umut ist ein weiteres Musterbeispiel für den Weg der TSG, junge Talente zu identifizieren und über die eigene Akademie in den Profifußball zu entwickeln. Er ist ein Spieler mit enormem Potenzial, der in den vergangenen Monaten in der Bundesliga bereits bemerkenswerte Leistungen gezeigt hat. Umut kann perspektivisch eine zentrale Rolle in unserem Team einnehmen und steht vor einer großartigen Zukunft“, freut sich Sportchef Alexander Rosen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Debüt im deutschen Oberhaus feierte Tohumcu am 14. Mai 2022 gegen Borussia Mönchengladbach (2:2). Inzwischen stehen 18 Spiele in der Bundesliga und zwei Partien im DFB-Pokal auf der Habenseite des hochveranlagten Mittelfeldspielers.