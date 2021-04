Bremen - Leipzig: So könnt ihr das DFB-Pokal-Spiel live sehen

Im Halbfinale des DFB-Pokals kämpfen der SV Werder Bremen und RB Leipzig um den Einzug ins Finale in Berlin. Leipzig war zuletzt gut drauf: Am vergangenen Samstag gewann der Tabellenzweite mit 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Den Sachsen fehlen nun aus den kommenden drei Partien nur noch vier Punkte für die beste Saison der Vereinsgeschichte. Ganz anders sieht es hingegen in Bremen aus: Werder verlor die zurückliegenden sieben Ligaspiele allesamt und steckt mittendrin im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch einen Zähler.

Bremen gegen Leipzig live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem SV Werder Bremen und RB Leipzig findet am Freitag, den 30. April statt. Der Anstoß im Weserstadion ist planmäßig um 20:30 Uhr. Der frei empfangbare Fernsehsender ARD überträgt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Kommentator ist Gerd Gottlob. Beim Bezahlsender Sky ist die Begegnung ebenfalls live zu sehen. Die Übertragung beginnt bei Sky um 20 Uhr. Kommentator ist Wolff Fuss. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Bremern und den Leipzigern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.