18 Millionen: Sturmjuwel für Benfica

Benfica Lissabon hat ein vielversprechendes Talent aus Brasilien verpflichtet. Wie die Portugiesen in der Nacht auf Freitag mitteilten, kommt Marcos Leonardo vom FC Santos mit sofortiger Wirkung nach Lissabon. Der 20-jährige Mittelstürmer hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließen 18 Millionen Euro an Santos. Geld, das der brasilianische Erstliga-Absteiger gerade bestens gebrauchen kann. Dass es für den Pelé-Klub in die Série B geht, hatte aber wenig mit Leonardo zu tun: Der traf im Abstiegsjahr 13 Mal in der Liga. In bislang 168 Profispielen ließ der 1,74 Meter-Mann den Ball 54 Mal im Netz zappeln. Auch für Brasiliens U20-Nationalmannschaft ist die Quote super: Sieben Spiele, sieben Tore. Auch Eintracht Frankfurt wurde Interesse an Leonardo nachgesagt.