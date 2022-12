Rice-Zukunft: „Es wird ein großer Kampf“

David Moyes will seinen Kapitän Declan Rice unbedingt an Bord behalten. Der Coach von West Ham United sagte am Sonntag: „Er will gewinnen. Wir werden uns nicht einfach umdrehen und Declan das Gebäude verlassen lassen. Es wird ein großer Kampf – und das mag ich.“

Rice steht bei Manchester United und dem FC Chelsea hoch im Kurs. West Ham ruft allerdings um die 100 Millionen Euro Ablöse auf. Ein Wechsel im Sommer ist wahrscheinlicher als ein schneller Winter-Deal. Rices Vertrag läuft noch bis 2024. Bei der WM in Katar war der 23-jährige Sechser Stammspieler in der englischen Auswahl.

