„Alles versuchen“: Salihamidzic zum Stand bei Alaba

Hasan Salihamidzic hat Einblicke in den Vertragspoker mit David Alaba (27) gewährt. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Sportdirektor des FC Bayern am Rande des gestrigen 2:1-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach: „Wir haben auch schon einige Gespräche geführt und werden weiter miteinander reden, aber im Moment konzentrieren wir uns alle auf das Sportliche.“

Brazzo ergänzte: „Alles zu seiner Zeit - wir werden alles versuchen und ich glaube, alle Parteien wissen, was sie aneinander haben. David weiß, was er am FC Bayern hat und umgekehrt natürlich genauso.“ Der Vertrag des Österreichers läuft 2021 aus. Dem Vernehmen nach will Alaba entweder verlängern oder schon in diesem Sommer wechseln. Ihn reizen die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona.

„Chef in der Abwehr“

Unter Trainer Hansi Flick avancierte Alaba in den vergangenen Monaten zum Schlüsselspieler in der Innenverteidigung. „Wir sind sehr zufrieden, wie David sich in dieser Saison entwickelt hat. Er macht den Chef in der Abwehr und ist zu einer Persönlichkeit geworden“, lobt Salihamidzic. Alaba war 2008 mit 16 Jahren zu den Bayern gekommen. Für die Profis absolvierte er bislang 379 Pflichtspiele und räumte zahlreiche Titel ab.