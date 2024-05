Konkurrenz ruft: Chabot verkündet Köln-Abschied

Jeff Chabot (26) verlässt das sinkende Schiff. Der Innenverteidiger vermeldet via Instagram, dass er seine Zelte beim 1. FC Köln nach zweieinhalb Jahren wieder abbrechen wird. In der zweiten Bundesliga müssen die Geißböcke also auf ihren Abwehrchef verzichten.

Chabot gibt zu verstehen: „Ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch für eure Unterstützung, eure Leidenschaft und eure Treue bedanken. Es war mir eine Ehre, dieses Trikot zu tragen und für euch auf dem Platz zu stehen.“

Und weiter: „Ein besonderer Dank geht vor allem an die FC-Fans, die immer für uns da waren, an meine Teamkollegen, Trainer und das gesamte Betreuerteam, mit denen ich viele unvergessliche Momente erleben durfte. Eure Freundschaft und Unterstützung haben mir stets Kraft gegeben.“

Dem früheren deutschen U-Nationalspieler winkt ein Verbleib in der Bundesliga. Unter anderem dem VfB Stuttgart sowie Borussia Dortmund wird Interesse nachgesagt. Immerhin ist Chabot ein Schnäppchen: Für festgeschriebene vier Millionen Euro ist er aus seinem bis 2026 datierten Kontrakt zu lösen.