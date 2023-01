RB Leipzig: Eberl hat ersten Gladbacher auf dem Zettel

„Da in Gladbach weiterhin ein sehr guter Job gemacht wird, schauen wir auch da hin. Ich bin keiner, der irgendwelche Versprechen gibt, die er später brechen muss“, antwortete Max Eberl zuletzt auf die kicker-Frage, ob er sich bei seinem Ex-Klub bedienen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und offenbar hat der Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig schon eine Idee, welches Fohlen er gerne in seinen neuen Brausestall holen will. Der ‚Sport Bild‘ zufolge steht Manu Koné für den Sommer auf Eberls Zettel. Den 21-jährigen Mittelfeldspieler hatte er vor zwei Jahren selbst für Borussia Mönchengladbach verpflichtet.

Lese-Tipp

Ablösefrei im Sommer: Barça schielt auf Thuram

Perfekter Laimer-Nachfolger?

Dort nimmt Koné eine starke Entwicklung. Der Franzose bestritt in der laufenden Saison all seine 15 Spiele von Beginn an und glänzt unter anderem mit seiner enormen Dynamik und Stärken in der Balleroberung. Diese machen ihn auch zum geeigneten Nachfolger für Konrad Laimer (25), der vor dem ablösefreien Sommer-Wechsel zum FC Bayern steht.