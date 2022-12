Italiener berichten: Schalke blitzt bei Gosens ab

Robin Gosens fristet bei Inter Mailand sein Dasein als Ergänzungsspieler. Weder für den linken Schienenspieler noch für die Nerazzurri ist die Situation befriedigend. Deshalb sucht der italienische Traditionsklub einen Abnehmer für Gosens. Königsblau wird der 28-Jährige jedoch nicht als nächstes tragen.

Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ gab es ein konkretes Angebot von Schalke 04 für ein Leihgeschäft. Gosens präferiert jedoch einen permanenten Abgang und hat ausgeschlossen, für den Rest der Saison per Leihe zu seinem Herzensklub in den Ruhrpott zu wechseln, so die renommierte Sportzeitung.

Nachfolger in den Startlöchern?

Ob die grundsätzliche Entscheidung von Gosens und Inter gegen ein Leihgeschäft auch über das Januar-Transferfenster hinaus besteht, bleibt offen. Aktuell scheint es keine wirtschaftlich potenten Interessenten für einen festen Transfer zu geben.

Mit Adrien Truffert (21) von Stade Rennes haben die Mailänder angeblich schon einen potenziellen Nachfolger auserkoren. Kommt der Franzose, wird die Luft für den deutschen Nationalspieler noch dünner im Giuseppe-Meazza-Stadion.